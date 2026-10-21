Выдача в США ордера на арест Рауля Кастро не имеет законных оснований - МИД Кубы 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдача в США ордера на арест бывшего президента Кубы Рауля Кастро не имеет никаких законных оснований. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья, информирует ТАСС.



"Решение суда Флориды в отношении команданте Рауля Кастро - это бесчестный акт, это решение не имеет никаких практических или законных оснований", - подчеркнул глава МИД, выступая на пресс-конференции в Гаване.



По его словам, "Кастро - это историческая личность, что признают во всем мире". Паррилья назвал решение американского суда "проявлением настойчивости властей США" в их давлении на Кубу.



19 октября телеканал NBC News сообщил, что суд во Флориде выдал ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро.



В мае этого года американские власти предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции, генералу армии Раулю Кастро. Ему вменяются обвинения в убийстве по четырем пунктам, два пункта об уничтожении самолета и сговор с целью убийства граждан США. Ответчиками по делу были указаны еще пять человек.



Как сообщали американские СМИ, дело может быть связано с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета базировавшейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь".



Кубинский президент Мигель Диас-Канель тогда написал в социальной сети X, что речь идет о "не имеющей никаких правовых оснований политической акции". "Ее цель - лишь наполнить досье, которое они фабрикуют, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы", - отметил он.-0-