11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-воздушные силы Йемена (ВВС) проводят массированную атаку на позиции мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) вблизи стратегически важного города-порта Моха на берегу Красного моря. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
"ВВС страны начали нанесение ударов в пределах ранее объявленной "зоны поражения" в районе Мохи. Гражданским лицам запрещено пользоваться дорогами, входящими в зону ограничений, до особого распоряжения", - говорится в заявлении йеменских военных.
Ранее хуситы заявили, что захватили шесть округов в провинциях на Красном море площадью более 5 тыс. кв.км за неделю боев с правительственной армией, а также установили полный контроль над стратегически важным островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.-0-
В мире
11 сентября 2026, 20:45
ВВС Йемена начали массированную атаку с воздуха вблизи порта Моха - СМИ
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