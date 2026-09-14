14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом передает ТАСС.
"27 числа я сложу с себя полномочия президента", - отметил Вучич в эфире телеканала Pink.
Президент Сербии 9 сентября утвердил решения о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина. До этого председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что Вучич возглавит список политической силы на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры.-0-
В мире
14 сентября 2026, 22:55
Вучич заявил о намерении подать в отставку 27 сентября
Александр Вучич. Фото АР
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