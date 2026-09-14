Вучич заявил о намерении подать в отставку 27 сентября 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. Об этом передает ТАСС.



"27 числа я сложу с себя полномочия президента", - отметил Вучич в эфире телеканала Pink.



Президент Сербии 9 сентября утвердил решения о роспуске Народной скупщины (однопалатного парламента) республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к внеочередным парламентским выборам в статусе обычного гражданина. До этого председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что Вучич возглавит список политической силы на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры.-0-