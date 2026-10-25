Вучич заявил, что "Студенческий список" побеждает на парламентских выборах в Сербии





25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиционный "Студенческий список" выиграл внеочередные парламентские выборы в Сербии. Об этом заявил бывший президент республики Александар Вучич, пишет ТАСС."Многие будут удивлены, и вы поймете, насколько сильно некоторые люди лгали. Судя по результатам стратифицированной выборки, очевидно, что мы проиграли эти выборы", - отметил Вучич в штабе Сербской прогрессивной партии.Также бывший президент Сербии Александар Вучич заявил, что победивший на выборах в стране "Студенческий список" введет санкции против РФ к весне."Это стало подтверждением революции, осуществленной при прямой поддержке ряда европейских стран и глубинного государства США, той фракции, которая противостоит Дональду Трампу. Больше всего меня беспокоит то, что к марту или апрелю против России будут введены санкции. Они сделают все то, о чем они не хотели, чтобы бы я вам рассказал", - отметил Вучич в штабе Сербской прогрессивной партии.-0-