Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к народу сообщил, что уходит в отставку. Об этом информирует сербское издание Kurir.



В ходе обращения он поблагодарил граждан Сербии, которые дважды избрали его президентом страны, тем самым оказав ему огромное доверие. "Сегодня, уважаемые граждане, настал день, когда я подаю в отставку", - сказал он.



Вучич также сообщил, что 28 сентября передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины (однопалатного парламента) Ане Брнабич.



Согласно Конституции Сербии, президентские выборы после отставки предыдущего главы государства назначаются в течение 60 дней.



Президент Сербии 9 сентября утвердил решения о роспуске парламента республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к парламентским выборам.-0-