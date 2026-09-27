27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к народу сообщил, что уходит в отставку. Об этом информирует сербское издание Kurir.
В ходе обращения он поблагодарил граждан Сербии, которые дважды избрали его президентом страны, тем самым оказав ему огромное доверие. "Сегодня, уважаемые граждане, настал день, когда я подаю в отставку", - сказал он.
Вучич также сообщил, что 28 сентября передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины (однопалатного парламента) Ане Брнабич.
Согласно Конституции Сербии, президентские выборы после отставки предыдущего главы государства назначаются в течение 60 дней.
Президент Сербии 9 сентября утвердил решения о роспуске парламента республики и назначении внеочередных выборов на 25 октября. Позднее Вучич также сообщил, что он подаст в отставку в конце сентября и будет готовиться к парламентским выборам.-0-
В мире
27 сентября 2026, 21:39
Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
Александр Вучич. Фото из архива АР
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Надежность - результат постоянной работы": Гендиректор МТЗ о преимуществах белорусской техники и новых рынках
Бесплатный скрининг и консультации. Республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым" стартовал в Минске
От молочки до десертов: белорусские производители представили свою продукцию на Saudi Food Show 2026
Представители МВД участвуют в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
С нами интереснее