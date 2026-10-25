Второй тур выборов президента проходит в Бразилии

Избирательные участки открылись в 8.00 (14.00 по минскому времени) и завершат работу в 17.00 (23.00 по минскому времени). Первые предварительные итоги начнут публиковать вскоре после закрытия участков, а окончательный подсчет благодаря применяемой в Бразилии электронной системе голосования обычно завершается в течение нескольких часов.
Избрать нового главу государства предстоит 159 млн граждан, которые обладают правом голоса. В некоторых штатах бразильцы также выберут губернаторов своих регионов.
Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся 4 октября 2026 года. По его итогам кандидат от правых сил сенатор Флавиу Болсонару набрал 47,03% голосов, а действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва - 45,16%.
Победитель второго тура президентских выборов станет избранным президентом Бразилии и вступит в должность главы государства с 1 января 2027 года.-0-