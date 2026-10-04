Второй пилот Flydubai планировал разбить самолет о терминал аэропорта Бен-Гурион - СМИ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержанный пилот рейса Flydubai в ходе допроса заявил, что планировал долететь до Тель-Авива и направить захваченный им лайнер на терминал аэропорта Бен-Гурион с целью устроить катастрофу. С таким утверждением, не называя источников, выступил 12-й канал израильского телевидения, сообщает ТАСС.



Этим в ходе допроса оманский пилот объяснил, почему напал на пилота из Индии Смита Маччхара только в тот момент, когда самолет уже находился в небе над Иорданией около границ Израиля.



По информации израильского телевидения, второй пилот планировал зайти на посадку в Израиле "как обычно", а в последние секунды, когда перехватить самолет уже было бы невозможно, перенаправить его и разбить о терминал.



Только благодаря действиям Маччхара, который, несмотря на ранения, смог открыть дверь кабины пилотов, удалось предотвратить катастрофу, отмечает 12-й канал.



Инцидент произошел 30 сентября, пассажирский самолет Flydubai изначально подал сигнал о захвате. Позже воздушное судно приземлилось в Саудовской Аравии, изменив курс. Как сообщали израильские СМИ, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. Второй пилот намеревался захватить управление самолетом и намеренно разбить его вместе с пассажирами на борту. Также сообщалось, что один из пилотов нанес другому ножевые ранения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац квалифицировал инцидент на борту лайнера как попытку теракта.-0-