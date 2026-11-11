Второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины стартовал в Абу-Даби

Вашингтон рассчитывает, что в ходе нынешних переговоров российская и украинская стороны смогут "прояснить позиции, выявить разногласия и заложить основу для дальнейшего диалога". Ключевой темой консультаций также стало формирование новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.-0-





11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице ОАЭ стартовал второй день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Об этом сообщает ТАСС.Консультации между тремя сторонами возобновились 10 ноября в Абу-Даби после почти девятимесячного перерыва. Нынешние двухдневные переговоры проходят в закрытом режиме. В первый день они длились 4,5 часа. Госсекретарь США Марко Рубио комментируя встречу, заявил, что она была продуктивной, добавив, что еще многое предстоит сделать.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США на встрече представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.В начале прошедшей 10 ноября встречи Кушнер заявил, что надеется на продуктивный диалог в Абу-Даби. По его словам, США почти ежедневно общались со сторонами последние недели.