Второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины стартовал в Абу-Даби

Консультации между тремя сторонами возобновились 10 ноября в Абу-Даби после почти девятимесячного перерыва. Нынешние двухдневные переговоры проходят в закрытом режиме. В первый день они длились 4,5 часа. Госсекретарь США Марко Рубио комментируя встречу, заявил, что она была продуктивной, добавив, что еще многое предстоит сделать.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США на встрече представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
В начале прошедшей 10 ноября встречи Кушнер заявил, что надеется на продуктивный диалог в Абу-Даби. По его словам, США почти ежедневно общались со сторонами последние недели.
Вашингтон рассчитывает, что в ходе нынешних переговоров российская и украинская стороны смогут "прояснить позиции, выявить разногласия и заложить основу для дальнейшего диалога". Ключевой темой консультаций также стало формирование новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.-0-