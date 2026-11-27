27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй день саммита ЕС в Брюсселе было решено отменить после провала переговоров о семилетнем бюджете сообщества и дополнительном финансировании Украины на 2027 год. Об этом по итогам первого дня саммита сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.





"Дискуссия завершилась без практического результата. Обсуждение семилетнего бюджетного плана ЕС и финансирования Украины перенесено на декабрь. Второй день саммита отменен", - сказал дипломат.





Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции подтвердил информацию об отмене второго дня саммита. Ожидается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта подведет итоги дискуссий, после чего делегаты разъедутся. Продлевать текущую встречу 27 ноября лидеры стран ЕС не планируют. Следующий раунд переговоров запланирован на 17 декабря.





"Приходится констатировать, что представления о том, каким образом его следует формировать, пока еще сильно расходятся. Для нынешней стадии переговоров в этом нет ничего удивительного", - признал Мерц, говоря о бюджете ЕС.





По его словам, переговорный процесс проходит в условиях новой экономической и политической реальности, что усложняет достижение компромисса. Мерц также констатировал, что консенсус по вопросу долгосрочного финансирования Украины в ЕС все еще отсутствует.





По данным Bloomberg, представители некоторых государств, отказавшихся продолжать переговоры о бюджете на 2028-2034 годы, выразили недовольство ходом дискуссий и подвергли критике подходы к этому вопросу главы Евросовета Антониу Кошты. Основные разногласия касались размера бюджета и распределения средств.





Кошта представил проект соглашения 21 ноября. Объем предложенного им "компромиссного бюджета" был сокращен на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии - 2 трлн евро. Многие страны ЕС считают новый план неприемлемым.





Глава Евросовета после саммита 26 ноября заявил, что лидеры стран-членов не смогли согласовать дополнительные 45 млрд евро, которые Еврокомиссия предложила выделить в 2027 году. Не было достигнуто согласия ни по одному из трех ключевых элементов бюджета сообщества на 2028-2034 годы.-0-