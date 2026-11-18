18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РФ, США и КНР уже согласовали списки делегаций, которые будут принимать участие во встрече лидеров трех стран - Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая пройдет 19 ноября. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует ТАСС.



При этом Ушаков отказался раскрывать состав российской делегации на завтрашней трехсторонней встрече.



Помощник российского лидера также заявил, что встреча лидеров РФ, КНР и США может длиться и дольше заложенного протоколом одного часа. "Если дискуссия увлечет трех лидеров, то их, наверное, не остановишь. Кто их может остановить? Даже служба протокола не сможет остановить", - подчеркнул он.



Комментируя прошедшие переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, Ушаков отметил, что они были полезными. "Это было продолжение ведущегося постоянно регулярного диалога между двумя лидерами, - сказал он. - Лидеры высказывались весьма откровенно и открыто".



По словам помощника президента РФ, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили все наиболее острые вопросы международной и региональной повестки. "Было упомянуто, естественно, и урегулирование в Украине, и была дана оценка хода последнего раунда переговоров в Абу-Даби", - добавил Ушаков.



Говоря о предстоящей 19 ноября встрече Путина и Трампа на полях саммита АТЭС, помощник российского лидера заявил, что она пройдет в присутствии делегаций, от каждой стороны планируется по несколько человек.-0-