Встреча Путина с главами Китая и США на саммите АТЭС не исключается - Песков





Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.





"Это будет хорошая возможность лидерам так или иначе на полях саммита пересечься. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно. Хотя сейчас уже однозначно и Путин, и председатель Си договорились о том, что в Китае они встретятся. Посмотрим, но возможность, можно сказать, однозначно такая им представится", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".





Ранее Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите АТЭС в Китае, при этом вновь подчеркнул, что его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России.-0-