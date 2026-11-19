Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров выразил надежду, что ее итоги принесут значительные результаты в будущем. "Мы все верим, что сотрудничество - единственный путь к преодолению вызовов и что мы должны укреплять взаимодействие на основе общих интересов для содействия миру и достижения взаимовыгодных результатов. Семена, посеянные на сегодняшней встрече, обязательно пустят корни, прорастут и принесут плоды", - цитирует агентство ТАСС его слова.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факт проведения первой в истории встречи лидеров Китая, США и РФ Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина в китайском Шэньчжэне свидетельствует о завершении однополярного миропорядка. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).В публикации отмечается, что первая в истории встреча лидеров США, Китая и России в Шэньчжэне продемонстрировала еще один признак конца однополярного мирового порядка, в котором доминировали США, а также показала, что на смену ему может прийти другая реальность."Президент Трамп встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в этом южнокитайском городе, продемонстрировав беспрецедентное единство между обладателями трех крупнейших в мире ядерных арсеналов", - пишет WSJ.Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры прошли в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".-0-