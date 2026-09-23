Встреча главы ЕК с Зеленским в Нью-Йорке прошла напряженно - Bloomberg

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским, состоявшаяся накануне в Нью-Йорке, прошла напряженно из-за вопросов финансирования Киева. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, информирует ТАСС.



Представители Евросоюза потребовали от Киева прогресса в борьбе с теневой экономикой страны, увеличения налоговых поступлений и приведения законодательства к европейскому до выделения дополнительной финансовой помощи. Зеленский, в свою очередь, выразил обеспокоенность из-за нехватки средств ПВО.



Между Киевом и его ключевыми сторонниками в последнее время начинают нарастать разногласия. Украина разочарована нежеланием ряда европейских стран поставлять перехватчики, тогда как партнеры Киева раздражены растущими требованиями о финансовой помощи.



В конце августа Зеленский заявил о наличии дефицита в бюджете на финансирование ВСУ в размере $27 млрд и потребовал от Европы уже сейчас предоставить часть кредита, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть нехватку средств на оборонные расходы.



Издание The Washington Post позднее отметило, что требования Зеленского об увеличении военной поддержки Киева вызвали тревогу в "коалиции желающих". У дипломатов ЕС возникли вопросы о целесообразности использования предоставленных Киеву средств.-0-