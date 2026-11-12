Вспышка дифтерии в Нигерии с начала года унесла жизни более 1,1 тыс. человек





Как отмечается в материале, это крупнейшая за всю историю вспышка дифтерии. Уровень летальности в 2026 году составляет 3,9%, а число подтвержденных случаев выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Всего же с момента начала вспышки в 2022 году в стране официально подтверждено 68 277 случаев заболевания и 3269 летальных исходов.





Вспышки произошли в 26 штатах Нигерии. Эпицентром является штат Кано, на который в этом году приходится 43% случаев.





Около двух третей всех заболевших не были вакцинированы против дифтерии. Наиболее уязвимыми остаются дети в возрасте от 5 до 14 лет (особенно не посещающие школу): 59% случаев приходится на девочек. В материале указывается, что позднее обращение за медицинской помощью и опасные практики продолжают приводить к смертельным исходам.





Дифтерия - острое инфекционное заболевание, возбудителем является бактерия, поражающая верхние дыхательные пути, в более редких случаях - кожный покров. Вырабатываемый токсин вызывает поражение сердечной мышцы и нервной ткани. Летальность дифтерии у непривитых лиц в отсутствие надлежащего лечения может доходить до 30%.-0-

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний (NCDC), с начала года число подтвержденных случаев дифтерии в стране - 28 151, зарегистрировано 1126 смертельных исходов. Об этом сообщает информационная служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ReliefWeb.