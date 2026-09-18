Всемирный саммит по вопросам благополучия детей пройдет в Самарканде 21-22 октября

18 сентября, Ташкент /БЕЛТА - УзА/. Всемирный саммит, посвященный вопросам благополучия и будущего детей, пройдет в узбекском Самарканде 21-22 октября текущего года.



Форум под названием "Инвестиции в благополучие детей: на пути к устойчивому и справедливому развитию для будущих поколений" соберет представителей более чем 100 стран мира.



В работе саммита, в частности, примут участие политические лидеры, министры, представители международных организаций, эксперты в сфере социальной защиты, здравоохранения и образования. Особенностью мероприятия станет участие самих детей и подростков, которые смогут присоединиться к обсуждению актуальных вопросов.



Программа предусматривает официальную церемонию открытия, панельные сессии и тематические дискуссии. На форуме будут комплексно рассмотрены вопросы здоровья, образования, социальной защиты и полноценного развития подрастающего поколения.



В рамках саммита в Самарканде также состоится II Международный конгресс по детской онкологии, который объединит специалистов из разных стран для обмена опытом, обсуждения современных методов диагностики и лечения, а также поиска новых возможностей для повышения качества медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.-0-