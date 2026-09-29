ВС Германии планируют закупить 16 военно-транспортных самолетов у Airbus 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Германии планируют закупить 16 новых военно-транспортных самолетов A400M у производителя Airbus, сообщает газета Handelsblatt.



Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о перспективе такой закупки во время визита на завод Airbus в Бремене. Министр обороны добавил, что сейчас ведутся "очень хорошие" переговоры с компанией Airbus.



16 новых самолетов должны заменить старые самолеты того же типа в составе ВВС Германии. Они будут оснащены дополнительными техническими возможностями и будут значительно превосходить своих предшественников.



По данным отраслевых источников, эти самолеты больше не будут использоваться исключительно в качестве транспортных. Военно-воздушные силы изучают возможность переоборудования этих самолетов в носители беспилотников или крылатых ракет. В настоящее время это под силу только истребителям, таким как Tornado.



Решение о приобретении еще предстоит одобрить Бундестагу.-0-