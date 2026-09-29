29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива может привести к резкому росту цен на него в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNBC.
В частности, Бенедикт Джордж, руководитель отдела европейского ценообразования британской аналитической компании Argus Media, полагает, что американские ограничения на экспорт дизеля приведут к тому, что цены на этот тип топлива в Европе взлетят "на новый, беспрецедентный уровень", так как в последние несколько месяцев около половины дизельного топлива в Европу поставляется из США. "Очень важно понимать, что пока никаких мер нет, и остается неясным, будут ли они вообще и в каком виде реализованы", - добавил он в комментарии CNBC.
Вместе с тем, отмечает телеканал, большинство нефтяных трейдеров в Европе выражает сомнение, что Вашингтон пойдет на такой шаг, так как запрет станет серьезным вызовом для американских нефтяных компаний. "Мы не знаем, введут ли США какие-либо рестрикции, однако я полагаю, что все, кто как-то высказывался на эту тему, говорили о краткосрочных мерах на два-три месяца максимум", - отметил Джордж.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он и его администрация всерьез рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива, и допустил вероятность принятия подобного решения.-0-
В мире
29 сентября 2026, 09:12
Возможный запрет США на экспорт дизеля грозит Европе резким ростом цен - СМИ
Фото Unsplash
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
Ежегодные занятия по мобилизационной готовности с участием местных органов власти стартовали в Беларуси
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится сегодня в БЕЛТА
С нами интереснее