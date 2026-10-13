Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ударила по хранилищам топлива хуситов в Йемене

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по резервным подземным хранилищам топлива и специализированным причалам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает ТАСС.



По словам представителя коалиции, целями операции стали резервные подземные хранилища, топливные резервуары и причалы для перевалки горючего в провинциях Дамар, Сана и Эль-Ходейда, а также центральная распределительная станция в йеменской столице.



По словам представителя хуситов, Вооруженные силы Саудовской Аравии за минувшие сутки нанесли 104 удара по территории Йемена.



В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами. В марте 2015 года в конфликт на стороне правительства вступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. В начале августа 2026 года движение "Ансар Аллах" активизировало наступление на юго-западе страны, а в сентябре установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу. 5 октября председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции по освобождению столицы от мятежников, которая проводится при поддержке коалиции.-0-