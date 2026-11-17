17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздушное пространство Молдовы временно закрыли в целях безопасности после сообщения о залетевшем с территории Украины беспилотнике, сообщает новостной портал Point.md.

Очевидцы сообщают, что дрон был замечен в небе над Кишиневом. Кроме того, предположительно, был слышен взрыв в лесистой местности вблизи села Келтуриторы. Также поступила информация о падении БПЛА рядом с лесом возле села Погорничены в Оргеевском районе Молдовы. Во Флорештском жители села Кухурештий-де-Сус сообщили, что услышали сильный взрыв.





На местах работают специалисты отдела технической и взрывотехнической экспертизы, которые проводят проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего.-0-