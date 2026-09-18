ВОЗ прогнозирует глобальную нехватку медработников к 2030 году 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная нехватка медицинских работников может достичь 11,1 млн человек к 2030 году. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.



Согласно данным ВОЗ, сегодня в мире насчитывается более 70 млн работников здравоохранения. За последние два десятилетия их обеспеченность в расчете на население выросла на 52% - с 44,8 на 10 тыс. человек в 2006 году до 67,9 в 2025-м.



ВОЗ прогнозирует, что к 2030 году 67 стран могут столкнуться с нехваткой медицинских работников, необходимого для удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи. Ситуацию усугубляет старение кадров: в среднем почти каждый четвертый врач старше 55 лет и может выйти на пенсию в течение ближайшего десятилетия. В странах с высоким уровнем дохода доля таких специалистов приближается к каждому третьему. При этом старение населения будет одновременно увеличивать спрос на медицинские услуги. Оценка основана на последних данных по 122 странам.



В ВОЗ считают необходимыми долгосрочные меры по подготовке и обучению специалистов, их трудоустройству и удержанию в системе здравоохранения. Организация подчеркивает важность более точного планирования кадров с учетом старения как населения, так и самих медицинских работников.-0-