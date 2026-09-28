Восемь человек погибли в результате наводнений в Таиланде

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек стали жертвами масштабных наводнений в Таиланде с 16 сентября. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Департамент по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий страны.



Наводнения еще сохраняются в 28 провинциях, включая Бангкок, в основном в центральной, северной, восточной и северо-восточной частях Таиланда. В общей сложности бедствия затронули 42 провинции и 1,8 млн человек.



В субботу губернатор Бангкока Чатчат Ситтипхан объявил всю столицу зоной наводнения после почти 48 часов непрекращавшихся дождей. Метеорологическое управление Таиланда сообщило в понедельник, что ливни в Бангкоке и его окрестностях утихли. По словам губернатора, общая ситуация с наводнениями в столице улучшилась, в центре города вода заметно отступила.



Он также подчеркнул, что в Бангкоке не зарегистрировано смертей, связанных с наводнением.-0-