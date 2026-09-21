21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли и один получил ранения в результате пожара на текстильной фабрике в городе Фошань в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Пожар вспыхнул днем в воскресенье. На месте в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы. Другие подробности происшествия пока не сообщаются.-0-
В мире
21 сентября 2026, 09:18
Восемь человек погибли при пожаре на текстильной фабрике в Китае
Фото Синьхуа
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