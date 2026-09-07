7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к закрытию восьми местных аэропортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Antara.
Извержение вулкана Анак-Кракатау началось 4 сентября вечером и сопровождалось выбросом лавы, грохотом и вибрациями. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 14,6 км над уровнем моря. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
Активизация вулкана Анак-Кракатау произошла в июле этого года, тогда же местные власти подняли уровень угрозы до третьего по четырехбалльной шкале.-0-
В мире
07 сентября 2026, 07:45
Восемь аэропортов Индонезии приостановили работу из-за извержения вулкана
Фото Antara
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