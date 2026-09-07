Восемь аэропортов Индонезии приостановили работу из-за извержения вулкана

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к закрытию восьми местных аэропортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Antara.Ранее индонезийские власти сообщали о прекращении работы шести воздушных гаваней. В настоящее время временно закрыты в том числе аэропорты Сукарно-Хатта и Халима Перданакусумы, обслуживающие столицу страны Джакарту. Кроме того, приостановлены вылеты в аэропортах провинции Лампунг, в районах Бандунг, Куруг, Южный Тангеранг, Песисир Барат и Пагар Алам.Извержение вулкана Анак-Кракатау началось 4 сентября вечером и сопровождалось выбросом лавы, грохотом и вибрациями. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 14,6 км над уровнем моря. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.Активизация вулкана Анак-Кракатау произошла в июле этого года, тогда же местные власти подняли уровень угрозы до третьего по четырехбалльной шкале.-0-