



В Германии будут отозваны в мастерские около 10 тыс. электромобилей. Речь идет о моделях VW ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz, а также Cupra Born.





По данным издания, при внутренних проверках качества компания Volkswagen выявила несоответствие отдельных элементов высоковольтных батарей установленным требованиям. Причиной стали производственные дефекты у поставщиков. В компании предупредили, что в редких случаях они могут привести к повышенной тепловой нагрузке на аккумулятор и в крайнем случае - к возгоранию.





До проверки в сервисном центре владельцам рекомендовано заряжать аккумуляторы не более чем до 80%. В некоторых автомобилях это ограничение будет установлено автоматически. Владельцев уведомят письмами, а в мастерских проверят состояние батарей. При необходимости может потребоваться замена дефектных модулей или обновление программного обеспечения.





По информации KBA, на момент публикации о пострадавших или материальном ущербе в связи с этой неисправностью не сообщалось.





В конце сентября компания Volkswagen объявила об отзыве более 5 млн автомобилей по всему миру из-за подверженного коррозии винта в рулевом механизме. В марте Volkswagen и бренд Cupra также отзывали более 90 тыс. автомобилей из-за проблем с аккумуляторами.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Volkswagen отзовет около 72,7 тыс. электромобилей по всему миру из-за дефектных батарей, которые могут привести к возгоранию. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на Федеральное ведомство автомобильного транспорта Германии (KBA).