Volkswagen намерен сократить еще 12 тыс. рабочих мест

"Volkswagen резко ужесточает меры по экономии. В рамках основного бренда к 2030 году планируется сократить еще 12 тыс. рабочих мест", - говорится в публикации.
По информации издания, эти сокращения станут дополнением к уже утвержденной программе оптимизации штата автоконцерна, в рамках которой планируется ликвидировать более 35 тыс. рабочих мест.
При этом руководство автоконцерна рассчитывает провести увольнения социально приемлемым способом, предложив сотрудникам переход в компании по переквалификации, финансируемые при поддержке государства.
Несмотря на это, профсоюз IG Metall пригрозил автоконцерну начать забастовку с 2027 года. Официальные тарифные переговоры сторон назначены на 24 ноября, при этом так называемый обязательный период мира на предприятиях истекает 31 декабря.-0-