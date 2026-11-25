



Что пишут журналисты - от Берлина и Лондона до Анкары и Ханоя - рассказываем в обзоре БЕЛТА. А полную версию интервью можно найти на портале VIDEOBEL.BY.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий союзник российского лидера Владимира Путина, в интервью, опубликованном во вторник, предложил ему и Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе отправиться в Москву для переговоров в Кремле о прекращении войны в Украине", - сообщает Reuters. "Президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий союзник российского лидера Владимира Путина, в интервью, опубликованном во вторник, предложил ему и Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе отправиться в Москву для переговоров в Кремле о прекращении войны в Украине", - сообщает

"Мы с Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", - приводит слова Лукашенко британская газета The Guardian.





"Лукашенко считает, что такая встреча была бы эффективной", - отмечает вьетнамское издание Vietnam.





О том, что мирная инициатива Президента Беларуси привлекла широкое внимание общественности, пишет итальянская Quotidiano Nazionale.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал широкий резонанс, заявив, что трехсторонняя встреча с участием России, Украины и Беларуси позволила бы разрешить конфликт быстрее и эффективнее, чем это мог бы сделать Евросоюз. Он даже предложил сопровождать Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров, гарантируя при этом его безопасность", - сообщает Quotidiano Nazionale. "Президент Беларуси Александр Лукашенко вызвал широкий резонанс, заявив, что трехсторонняя встреча с участием России, Украины и Беларуси позволила бы разрешить конфликт быстрее и эффективнее, чем это мог бы сделать Евросоюз. Он даже предложил сопровождать Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров, гарантируя при этом его безопасность", - сообщает Quotidiano Nazionale.

На призыв Президента Беларуси остановить войну обращает внимание швейцарское издание Swissinfo. "Он выразил убеждение, что три страны (Россия, Украина и Беларусь. - Прим. БЕЛТА) смогут достичь соглашения о прекращении конфликта", - отмечает Swissinfo.





"Лукашенко отметил, что славянские народы могли бы быстрее достичь мирного соглашения без вмешательства Запада", - подхватывает тему эмиратское агентство Viory.

Об инициативе Президента Беларуси по проведению прямых переговоров Путина и Зеленского в Москве активно пишет немецкая пресса.

"Белорусский лидер Лукашенко может сопровождать Зеленского в Москву", - сообщает немецкий Der Stern. "Белорусский лидер Лукашенко может сопровождать Зеленского в Москву", - сообщает





"Лукашенко делает Зеленскому поразительное предложение, - сообщает немецкое издание T-Online. - Близкий союзник Президента России Владимира Путина предложил себя в качестве гаранта безопасности Зеленского".

Немецкий Der Spiegel полагает, что Президенту Беларуси было известно, что Зеленский неоднократно отказывался от поездки в Москву из-за соображений безопасности. "В интервью французскому журналу Le Point Лукашенко заявил, что мог бы выступить гарантом безопасности Зеленского и сесть к нему в самолет, направляющийся в Москву, чтобы тем самым сделать возможным проведение переговоров в российской столице", - пишет издание.





Тем временем австрийская газета Kurier обратила внимание на слова Александра Лукашенко о ситуации на поле боя: "Лукашенко выразил убеждение, что российские войска имеют преимущество на поле боя. Хотя их продвижение было медленным, победа на фронте на стороне Путина".

"Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия, Беларусь и Украина должны сами решить будущее этих трех стран, - пишет кипрское издание Cyprus Inform. - По словам Лукашенко, предложенный формат мог бы привести к соглашению не только о прекращении боевых действий, но и о будущем порядке в регионе. На вопрос о том, согласится ли Зеленский на такой формат, Лукашенко ответил, что если украинский Президент откажется, он должен продолжать борьбу и сам отправиться на фронт". "Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия, Беларусь и Украина должны сами решить будущее этих трех стран, - пишет. - По словам Лукашенко, предложенный формат мог бы привести к соглашению не только о прекращении боевых действий, но и о будущем порядке в регионе. На вопрос о том, согласится ли Зеленский на такой формат, Лукашенко ответил, что если украинский Президент откажется, он должен продолжать борьбу и сам отправиться на фронт".





Палестинская газета Al-Quds приводит слова Александра Лукашенко о необходимости обеспечить безопасность в регионе.





"Президент Беларуси подчеркнул необходимость как можно скорее положить конец войне, подтвердив, что при наличии политической воли возможно достижение приемлемых договоренностей. Лукашенко считает, что региону необходима прочная стабильность, достичь которой можно лишь посредством прямых договоренностей между сторонами, вовлеченными в конфликт, - пишет Al-Quds. - Он также приветствовал любые международные усилия, направленные на сближение позиций, в том числе возможное участие переговорщиков из европейских стран".





"Предложение Лукашенко прозвучало на фоне отдельных дипломатических усилий с участием США, Украины и России. Украинская сторона заявила, что обсуждается возможность проведения нового раунда переговоров до конца года", - отмечает болгарское издание Fakti.

"Ранее белорусский лидер неоднократно выступал за возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом и предлагал Беларусь в качестве площадки для переговоров", - сообщает турецкое "Агентство Анадолу". "Ранее белорусский лидер неоднократно выступал за возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом и предлагал Беларусь в качестве площадки для переговоров", - сообщает турецкое





Слова Александра Лукашенко приводят и украинские СМИ.





"В ходе примерно 90-минутной беседы с журналисткой Анн Нива обсуждались война в Украине, будущая архитектура безопасности Европы и отношения Минска с ЕС, а также перспективы возможного урегулирования конфликта, - сообщает издание Kyiv Post. - Белорусский лидер приводил доводы, что трехсторонняя встреча Беларуси, Украины и России принесет результаты быстрее, чем переговоры с участием европейских представителей".

Не заставила себя ждать и реакция Киева. "Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о совместном полете в Москву на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным", - сообщает украинское издание "Страна".





"Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолет и улететь. В Москву - зачем?" - приводит издание слова Зеленского.





На этом фоне в социальных сетях появились комментарии на тему "эволюции Зеленского". Пользователи вспоминают, как еще в 2019 году, на заре своего президентства, Зеленский заявлял о готовности совершать шаги для нормализации отношений с Россией. "С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет, потому что я действительно хочу закончить войну", - говорил в то время Зеленский.





Стоит отметить, что возможностей завершить войну за последние годы было достаточно, не хватало лишь политической воли. Переговоры, которые проходили в Беларуси еще в феврале 2022 года, могли бы спасти сотни тысяч человеческих жизней.

"Я предлагаю, по-народному говоря, взять голову в руки и принять какое бы то ни было решение. Жизнь человека дороже, - говорил в то время Александр Лукашенко. - Если у них (у руководства Украины. - Прим. БЕЛТА) есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность, надо сесть за стол переговоров". "Я предлагаю, по-народному говоря, взять голову в руки и принять какое бы то ни было решение. Жизнь человека дороже, - говорил в то время Александр Лукашенко. - Если у них (у руководства Украины. - Прим. БЕЛТА) есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность, надо сесть за стол переговоров".





Но в Киеве прислушались к рекомендациям Лондона, а не Минска. Борис Джонсон, в то время премьер-министр Великобритании, посоветовал Киеву "просто воевать". И сейчас, когда активизировались переговоры на украинском треке, Джонсон вновь выходит на авансцену с инициативами - на этот раз он предлагает отправить в Украину натовские войска.

Сегодня, как и в феврале 2022 года, Зеленский находится перед выбором - встать на путь мира, который предлагают президенты Беларуси, США, а с недавних пор и некоторые европейские союзники Киева, или же следовать путем дальнейшего разрушения своей страны, на который Украину толкает западная "партия войны" в лице того же Джонсона.





"Не согласится - пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идет. Ее надо остановить. И мы могли бы договориться", - приводит украинская "Страна" слова Президента Беларуси из интервью Le Point.





И тут же напоминает: "Ранее Лукашенко говорил, что Украине будет сложнее добиться мира в следующем году, а потом это станет невозможным".-0-