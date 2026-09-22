22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный самолет потерпел крушение в районе американской авиабазы Шпангдалем в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц, сообщает издание Focus.
По предварительным данным, один человек получил ранения.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Местные власти пока не приводят информации об обстоятельствах инцидента.
Очевидцы сообщают о большом столбе черного дыма, передает Bild. По его данным, разбившийся самолет может быть истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС США.
Причина крушения пока неизвестна. Ведется расследование.
Авиабаза Шпангдалем является одной из важнейших американских авиабаз в Европе. Среди прочих самолетов там базируются истребители F-16.-0-
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Военный самолет потерпел крушение у авиабазы США в Германии
22 сентября 2026, 17:59
Военный самолет потерпел крушение у авиабазы США в Германии
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