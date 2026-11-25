25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные провели процедуру контролируемого подрыва всего национального запаса азида свинца на заводе по производству боеприпасов на юго-востоке штата Айова. Об этом сообщает агентство Associated Press.



Очевидцы, которые находились недалеко от места взрыва, услышали два громких взрыва, после чего в небо поднялись два белых столба дыма, которые быстро рассеялись.



План подрыва вызывал опасения по поводу потенциального воздействия на здоровье и окружающую среду токсичной пыли, содержащей свинец. Экологи, подавшие на прошлой неделе в суд иск с целью остановить взрыв, заявили, что свинец наносит необратимый вред мозгу и развитию детей. Он также вреден для взрослых и связан с заболеваниями сердца, почек и печени, а также с нарушениями репродуктивной функции, снижением когнитивных функций и раком. "После того как свинцовая пыль рассеется, вред уже не исправить, - заявили они. - Свинец сохраняется в окружающей среде... Свинцовая пыль не исчезнет сама по себе в воздухе, люди, скот, куры и дикие животные будут продолжать подвергаться воздействию свинца из почвы, сточных вод и водоемов".



По информации Associated Press, в школах, которые еще не были закрыты на День благодарения, были отменены занятия, а автозаправочная станция рядом с местом взрыва вывесила объявление, что она откроется, как только это станет безопасно. Некоторые жители в качестве меры предосторожности заделали окна и двери.



Как сообщает агентство, более чем через час после взрыва датчики мониторинга воздуха Агентства по охране окружающей среды США, установленные вокруг завода, не зафиксировали наличия свинца в воздухе.



Азид свинца, обычно представляющий собой белый или бесцветный кристаллический порошок или игольчатые кристаллы, является высокочувствительным химическим соединением, содержащим свинец и азот. Применяется как инициирующее взрывчатое вещество. Он чувствителен к ударам, нагреву, трению и может взорваться в сухом виде. При изменении температуры азид свинца может образовывать нестабильные, более крупные кристаллы, которые становятся еще более чувствительны. В разложенном виде свинец - токсичный тяжелый металл, способный нанести большой вред человеческому организму. Запасы азида свинца, хранившиеся в Айове на протяжении десятилетий, кристаллизовались, тем самым создав риск самопроизвольного взрыва, говорится в публикации агентства.-0-