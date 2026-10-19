Военные потребовали закрыть аэропорт города Жешува в Польше

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации "Варшава", отвечающей за авиатрафик над страной.



"В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт", - сказал собеседник агентства. По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.-0-