19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации "Варшава", отвечающей за авиатрафик над страной.
"В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт", - сказал собеседник агентства. По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.-0-
В мире
19 октября 2026, 23:39
Военные потребовали закрыть аэропорт города Жешува в Польше
Фото из архива ZUMA / ТАСС
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