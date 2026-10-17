Водометы, поджоги и погромы: во Франции протесты против роста цен переросли в столкновения 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения во Франции сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами и погромами. Правоохранители применяют слезоточивый газ и водометы, число задержанных по стране достигло 166, сообщает ТАСС.



В Париже столкновения начались еще до старта двух основных протестных маршей. На площади Республики агрессивные участники акции бросали в полицейских камни и пиротехнику. Стражи порядка ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами, а затем задействовали водомет. Во время беспорядков рядом с площадью загорелся припаркованный автомобиль.



По данным телеканала LCI, к началу демонстраций в Париже задержали 100 человек. Ранее сообщалось о задержании 40 человек в столичном регионе преимущественно за ношение оружия и запрещенных средств защиты. Кроме того, 21 человека задержали после нападения на здание, где расположены редакции телеканала CNEWS и радиостанции Europe 1. Демонстранты заблокировали вход и разбили окна камнями.



Беспорядки произошли и в других городах страны. В Марселе участники акции против роста цен ворвались в здание мэрии, сломав входную дверь, расписали стены и разбили бюст Марианны - одного из национальных символов Франции. По данным СМИ, до этого были разгромлены участок муниципальной полиции и несколько магазинов. В Лионе также зафиксировали столкновения с применением слезоточивого газа.



По предварительным оценкам французского МВД, в акциях по всей стране могут принять участие около 190 тыс. человек, в том числе до 40 тыс. в Париже. Среди протестующих ожидаются представители различных профессиональных и общественных групп: таксисты, медики, строители, профсоюзные активисты, старшеклассники и бывшие участники движения "желтых жилетов".



Основные требования демонстрантов связаны с ростом цен на топливо и снижением покупательной способности населения. Французские правоохранительные органы предупреждали о риске беспорядков, прежде всего в Париже и других крупных городах.-0-