Во время учений в Испании погиб военный

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский военный погиб во время учений в автономном сообществе Арагон. Об этом говорится в сообщении сухопутных войск королевства в соцсети X, информирует ТАСС.



Как говорится в сообщении, сухопутные войска глубоко сожалеют в связи с гибелью солдата в результате несчастного случая во время учебного мероприятия в учебном центре Сан-Грегорио.



Свои соболезнования в связи со случившимся также выразили в Министерстве обороны страны.-0-