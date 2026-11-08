8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский военный погиб во время учений в автономном сообществе Арагон. Об этом говорится в сообщении сухопутных войск королевства в соцсети X, информирует ТАСС.
Как говорится в сообщении, сухопутные войска глубоко сожалеют в связи с гибелью солдата в результате несчастного случая во время учебного мероприятия в учебном центре Сан-Грегорио.
Свои соболезнования в связи со случившимся также выразили в Министерстве обороны страны.-0-
В мире
08 ноября 2026, 16:02
Во время учений в Испании погиб военный
Фото Unsplash
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Спасибо, что поддерживаете тренд, заданный Президентом". Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата по колке дров
Должен начать "генерить" доход. Крутой об ожидаемом эффекте от больших преобразований в Шкловском районе
Контекст важнее контента? Гендиректор БЕЛТА рассказал о вызовах эпохи ИИ на Всемирном медиасаммите в Пекине
Посол КНР: Китай и Беларусь намерены развивать партийные связи и укреплять стратегическое партнерство
Улица Ленина - не просто адрес: что Беларусь сохранила от советской эпохи и почему это важно сегодня
С нами интереснее