Во время протестов во Франции задержаны более 560 человек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество задержанных правоохранителями во время прошедших в субботу по всей Франции масштабных манифестаций превысило 560 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Ici, которая приводит данные МВД.





Во Франции третью субботу подряд прошли общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования.





Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы.





Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тыс. человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.-0-