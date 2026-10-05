Во Вьетнаме задержали 12 человек, подозреваемых в краже 2,7 тыс. кошек для продажи на мясо

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Вьетнама задержала 12 человек, которых подозревают в краже и последующей перепродаже около 2,7 тыс. кошек для употребления в пищу. Об этом сообщило издание Vietnam News.



Как установило следствие, участники группы действовали преимущественно ночью. Они использовали ловушки с приманкой из рыбы и ездили на мотоциклах по жилым районам в поисках животных. За ночь каждая группа могла поймать до 10 кошек.



Подозреваемые содержали похищенных кошек на складе, после чего перепродавали животных на мясо. Пока не установлено, на протяжении какого времени действовала преступная группа.



Полиция во время операции изъяла 50 кошек, 13 из них удалось вернуть владельцам, остальных животных передали в социальный центр для временного содержания.



Согласно вьетнамскому законодательству, собаки и кошки имеют статус частной собственности. В связи с этим их кража может квалифицироваться как хищение имущества и повлечь уголовную ответственность.-0-