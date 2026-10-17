Во французских городах Марсель и Лилль протестующие устроили погромы в зданиях мэрий 

17 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Во Франции общенациональная акция против роста стоимости жизни затронула Париж, Марсель, Лилль и другие крупные города. Группа агрессивно настроенных участников демонстрации в Марселе ворвалась в здание городской мэрии, сломав входную дверь. Об этом сообщила газета La Provence.



Согласно данным издания, несколько протестующих смогли проникнуть в здание городской администрации и расписали стены баллончиками с краской. Позже спецотряд полиции смог обезопасить здание и теперь несколько полицейских со щитами охраняют вход. Незадолго до этого хулиганы также разгромили участок муниципальной полиции в центре Марселя и разграбили несколько магазинов.



В Лилле группа агрессивно настроенных участников демонстрации также ворвалась в здание городской мэрии, разбив стеклянные двери, сообщает радиостанция RTL. Некоторые из протестующих устроили погром в помещении, после чего быстро скрылись. Спустя несколько минут в здание вошли сотрудники спецподразделений полиции. В центре Лилля происходят ожесточенные столкновения между несколькими сотнями демонстрантов и полицией.



Как сообщил телеканал LCI, стражи порядка в Париже разогнали несогласованную демонстрацию рядом с Елисейским дворцом, где протестующие собрались, несмотря на прямой запрет властей. По его данным, спонтанное протестное шествие было остановлено в 200 м от резиденции французского лидера на углу улиц Буасси д'Англа и авеню Габриэль, где также расположено посольство США. Телеканал уточнил, что небольшая группа протестующих собирается в районе Елисейских полей.



Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на распоряжение властей указывала, что префектура полиции Парижа запретила проводить демонстрации 17 октября в ряде зон столицы, в том числе возле резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона - Елисейского дворца. Нарушителям может грозить штраф. Несмотря на это, большое число стихийных и несогласованных акций с самого утра проходят в разных уголках Парижа, а два согласованных властями протестных марша начались с сильным опозданием из-за беспорядков на площади Республики.



В Париже и по всей Франции 17 октября проходят протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности жителей страны. В МВД опасаются беспорядков и вылазок ультралевых активистов прежде всего в Париже и других крупных городах.-0-