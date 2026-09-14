Во Франции "желтые жилеты" призвали к проведению масштабных протестов 17 октября

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции запустили призыв к проведению 17 октября новой масштабной демонстрации движения "желтых жилетов". Об этом пишут французские СМИ.



В последние дни в социальных сетях распространяются многочисленные постеры и публикации с призывом вернуть движение на улицы французских городов. В том числе их распространяют бывшие участники и лидеры первоначальных протестов "желтых жилетов".



Мобилизация уже набирает обороты. В минувшие выходные протестующие из движения "желтых жилетов" уже вышли на улицы французского города Бандоль.



Главной причиной новой волны недовольства во Франции, как и в 2018 году, стал резкий рост цен на автомобильное топливо, стоимость которого на некоторых заправках вновь превысила 2 евро за литр из-за обострения геополитической ситуации вокруг Ирана. Также волнения вызывает общее падение покупательной способности и увеличение стоимости жизни.



Кампания движения "желтых жилетов" началась и координируется в цифровом пространстве. В распространяемых манифестах упоминаются около 20 крупных городов Франции. В Париже в качестве основных точек сбора указаны площадь Республики и площадь Бастилии. Также призывы провести акции протеста звучат в Лионе, Марселе, Бордо, Нанте, Лилле, Страсбурге и Ренне.



Французские правоохранительные органы заявили, что на данный момент официальных заявок на проведение демонстраций в префектуры не поступало, поэтому юридического разрешения на акции пока нет. Как пишут СМИ, спецслужбы Франции и правительство премьер-министра Себастьена Лекорню внимательно следят за ситуацией. При этом правительство пока исключает введение мер точечной финансовой помощи для автомобилистов.



"Желтые жилеты" - стихийное и массовое социальное протестное движение во Франции, возникшее в ноябре 2018 года. Свое название оно получило из-за флуоресцентных желтых жилетов, которые водители по закону обязаны возить в автомобилях и которые стали узнаваемым символом протестующих. Поводом для первых акций стало решение правительства Франции ввести налог на углеродное топливо, что привело к резкому росту цен на бензин и дизель. Также протестующие высказывали недовольство из-за налоговой политикой Эммануэля Макрона, которую многие сочли "политикой для богатых", и падения покупательной способности среднего класса и малоимущих слоев населения. Протесты называли "социальным восстанием". Координация протестов, перекрытий дорог и манифестаций происходила главным образом через социальные сети.-0-