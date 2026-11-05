Во Франции задержали почти 450 участников протестов

"По состоянию на 18.00 (20.00 мск) по стране зафиксировано 448 задержаний. 53 сотрудника правоохранительных органов пострадали", - говорится в сообщении ведомства.





Там подчеркнули, что эти данные не являются окончательными и могут уточняться со временем. Также МВД пересмотрело в сторону уменьшения свои данные о количестве протестующих в этот четверг, снизив число манифестантов с 600 тыс. до 575 тыс. в 193 акциях на территории Франции. Непосредственно в Париже, по версии МВД, к манифестации профсоюзов присоединились 65 тыс. человек, тогда как совсем недавно префектура полиции Парижа оценивала их численность в 75-80 тыс. человек.





Ранее профсоюз CGT заявил об участии 1,6 млн человек в акциях по всей стране. В парижской манифестации, по его данным, приняли участие до 350 тыс. человек.





5 ноября во Франции проходит массовая забастовка профсоюзов, которые требуют повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. К массовым демонстрациям присоединились ассоциации студентов и учащихся старших школ, которые продолжают протестные акции с конца сентября. Они требуют от Министерства образования Франции исправить ситуацию с отсутствием преподавателей по некоторым предметам в ряде школ, а также жалуются на плохое состояние учебных заведений и перегруженное расписание. Для охраны порядка на манифестациях власти задействовали 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. Несмотря на это, в ряде городов, в том числе в Тулузе, Лионе и Бордо, во время демонстраций произошли беспорядки и столкновения хулиганов и стражей порядка.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен, которые прошли по всей республике 5 ноября. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД Франции, пишет ТАСС.