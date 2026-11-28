28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции частные лицеи получают все больше заявок на зачисление, этому способствует продолжающаяся более двух месяцев протестная акция, из-за которой заблокированы государственные учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.





Французские семьи опасаются за качество обучения своих детей и их шансы на поступление в университеты. Некоторые родители пытаются перевести школьников в частные лицеи прямо в середине учебного года.





По данным радиостанции, в последние недели число заблокированных лицеев и университетов сократилось. Тем не менее молодежные организации заявили, что не намерены прекращать акции. Они обвиняют власти в том, что те рассчитывают на постепенное затухание протестов.





Массовые выступления во Франции продолжаются с конца сентября. Школьники начали блокировать учебные заведения, протестуя против их плохого состояния, перегруженного расписания и нехватки преподавателей по отдельным предметам. В октябре к акциям присоединились профсоюзы, они потребовали повысить зарплаты и отказаться от дополнительных мер экономии.-0-