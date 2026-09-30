Во Франции вынесли приговор банде, организовавшей детскую сеть карманников в Диснейленде





Главу клана, 48-летнего Роберто Хамидовича, признали виновным в торговле людьми и приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 500 тыс. евро. Его жена Лейла получила шесть лет и штраф 300 тыс. евро. По данным следствия, детей и молодых женщин отправляли на кражи группами по шесть-девять человек. За день они приносили организаторам в среднем около 25 тыс. евро.





Несовершеннолетних, некоторые из которых были детьми самих обвиняемых, контролировали с помощью угроз и насилия. В суде также звучали показания об избиениях, ожогах и сексуальном насилии. В Диснейленде карманники особенно активно действовали во время парадов и вечерних шоу, когда внимание посетителей было отвлечено.





Следствие считает, что семья тратила полученные деньги на дорогие автомобили, одежду, гостиницы, рестораны и казино. Двое сыновей супругов, их племянник и еще две родственницы получили от пяти до семи лет заключения. После освобождения им запретят въезд во Францию.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Париже приговорил семерых членов семьи Хамидович к срокам от пяти до восьми лет заключения по делу об эксплуатации несовершеннолетних, которых заставляли обворовывать туристов в Диснейленде, парижском метро и аэропорту Шарль-де-Голль, сообщает Bild.