23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокопатогенный птичий грипп H5N1, отличающийся быстрым распространением, выявили на птицефабрике в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию охраны здоровья животных.
Как говорится в документе, вспышка началась 19 ноября, на следующий день ее подтвердили лабораторным тестом. На ферме содержалось 4,3 тыс. птиц. Из них 80 погибли от болезни, остальных 4220 уничтожили, чтобы не допустить распространения вируса.
Источником заражения французские власти называют контакт домашней птицы с дикими особями. Предыдущий случай в стране был зафиксирован в середине октября.
Сейчас в регионе ввели ограничения: контролируют перемещение птицы и транспорта, проводят дезинфекцию, а также отслеживают ситуацию в районах вокруг очага распространения вируса.-0-