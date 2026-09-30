30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции в ходе протестов старшеклассников были задержаны 440 человек. Об этом 29 сентября заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес, сообщил телеканал BFMTV.
"Задержания были в основном за ущерб, нанесенный силам внутренней безопасности, а значит, и за насилие в отношении правоохранителей", - сказал министр.
Нуньес добавил, что полиция действовала "крайне соразмерно", в то время как несколько политических деятелей осудили действия полиции в отношении старшеклассников во Франции.
Согласно данным Министерства национального образования Франции, в результате протестных акций пострадали 338 учебных учреждений. Травмы получили по меньшей мере 30 учащихся и сотрудников школ, пострадали также 48 правоохранителей.
28 сентября начались, а 29 сентября продолжились протестные акции учеников старших школ, недовольных условиями обучения. Школьники во Франции, особенно в регионе Иль-де-Франс, заблокировали или попытались заблокировать учебные заведения, протестуя против нехватки ресурсов и учителей.-0-
В мире
30 сентября 2026, 10:08
Во Франции во время школьных протестов задержали 440 человек
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