Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские правоохранители задержали 511 человек в ходе манифестаций, которые проводятся по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.Как сообщил телеканала TF1, по уточненным данным министерства внутренних дел по состоянию на 22.00 по минскому времени по всей стране произведено 511 задержаний.В субботу во Франции возобновились акции протеста. По всей стране в манифестациях приняли участие более 320 тыс. человек. В столице агрессивно настроенные протестующие в конце марша начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками, в ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения с полицией происходили и в других городах, среди которых Тулуза и Марсель.Протесты 31 октября стали продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, сопровождавшихся в ряде городов столкновениями с полицией и разграблением магазинов.-0-