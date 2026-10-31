31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские правоохранители задержали 511 человек в ходе манифестаций, которые проводятся по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.
В субботу во Франции возобновились акции протеста. По всей стране в манифестациях приняли участие более 320 тыс. человек. В столице агрессивно настроенные протестующие в конце марша начали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками, в ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Столкновения с полицией происходили и в других городах, среди которых Тулуза и Марсель.
Протесты 31 октября стали продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, сопровождавшихся в ряде городов столкновениями с полицией и разграблением магазинов.-0-
В мире
31 октября 2026, 23:59
Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек
Скриншот видео ТАСС
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