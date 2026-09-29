29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 сотрудников учебных заведений Франции и несколько учащихся пострадали в ходе протестов старшеклассников, заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре, пишет РИА Новости.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что старшеклассники во Франции устроили акции более чем у 300 школ, протестуя против ряда проблем в сфере образования.
"Сегодня по меньшей мере 10 сотрудников Министерства образования и несколько учащихся получили ранения, в частности в результате выстрелов из (пиротехнических. - Прим. БЕЛТА) мортир… Подобному насилию нет оправдания", - написал Жеффре на своей странице в социальной сети Х.
Глава французского Министерства образования выделил несколько инцидентов, в частности, избиение преподавателя в департаменте Нор на севере страны и ранение директора лицея выстрелом из пусковой установки для фейерверков в департаменте О-де-Сен в пригороде Парижа. По словам министра, в Тулузе сразу несколько сотрудников ведомства стали жертвами нападений в ходе протестов.
Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании более 160 человек в ходе акций, прошедших почти в 180 старших школах. Ученики уже неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. В ряде случаев протесты перерастали в беспорядки.-0-
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29 сентября 2026, 23:28
Во Франции в ходе протестов пострадали десять сотрудников школ
Фото РИА Новости
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