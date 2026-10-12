Во Франции ученик устроил стрельбу в школе, пострадали директор и учитель

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор и учитель средней школы в коммуне Обань на юге Франции получили огнестрельные ранения из-за стрельбы ученика этого же учебного заведения. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Стрельбу открыл 14-летний ученик, он пронес в школу дробовик. В настоящее время школьник задержан. Уточняется, что травмы получили 57-летний директор средней школы и 37-летний учитель. Им была оказана медицинская помощь.
По данным источника телеканала в полиции, было слышно как минимум четыре взрыва, никто из учащихся не пострадал. Возбуждено дело по факту "покушение на убийство". На место происшествия выедет прокурор Марселя.
Телеканал BFMTV отмечает, что эта стрельба не имеет никакого отношения к протестам школьников, начавшихся во Франции в сентябре.-0-