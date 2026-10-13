Во Франции студенты и старшеклассники снова вышли на акции протеста

Акции протеста учащихся старших школ начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и затем охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. С начала протестов жандармы и полицейские провели около 7 тыс. задержаний.-0-

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции старшеклассники и студенты университетов снова вышли сегодня на акции протеста, высказывая недовольство недостаточным финансированием системы образования в стране. Об этом пишут французские СМИ.В профсоюзе L'Union étudiante ("Студенческий союз") заявили, что порядка 90% французских университетов (из примерно 70 вузов) 13 октября заблокированы или закрыты из-за протестов. В то же время Министерство высшего образования Франции приводит данные, что сегодня около 35% вузов закрыты.Как передает ТАСС со ссылкой на МВД Франции, учащиеся страны организовали около 360 акций протеста по всей республике в очередной день общенациональной забастовки, объявленный профсоюзными организациями. По состоянию на первую половину дня 13 октября в этих акциях за пределами Парижа принимали участие 30 тыс. человек. В МВД прокомментировали, что эти показатели свидетельствуют о спаде протестной активности: во время общенациональной забастовки 6 октября власти насчитывали 572 протестные акции, в которых участвовали 65 тыс. человек. Тем не менее в некоторых коммунах, по данным СМИ, уже произошли первые инциденты, полицейские применили против участников манифестаций слезоточивый газ.По данным Министерства образования Франции, утром 13 октября 214 лицеев (старших школ) были закрыты. Как сообщил ранее в эфире радио France Inter глава ведомства Эдуар Жеффре, в большинстве случаев решение о закрытии было принято из-за близкого расположения лицеев к маршрутам следования протестных демонстраций.