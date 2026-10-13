Во Франции студенты и старшеклассники снова вышли на акции протеста

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 13 октября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:39 "Выбор сделала правильный". Как выпускница ГрГМУ из Шри-Ланки стала преподавательницей в гродненском вузе  Регионы
17:33 От сыров до карамели на палочке. Какие импортные продукты замещают отечественные производители Экономика
17:31 В британском Девоне засуха обнажила поселения бронзового века  Калейдоскоп
17:30 Онлайн-оценку стоимости квартир планируют распространить и на районные центры Беларуси Общество
17:25 Небольшие ИИ-модели вскоре смогут самостоятельно устанавливаться на умные устройства - Anthropic Технологии
17:24 Белорусские дизайнеры примут участие в международном фестивале "Адмиралтейская игла" Культура
17:20 Система перевода на китайский, 5D-архив Беларуси и подбор жилья. БГУ презентовал ИТ-разработки  Общество
17:10 В Браславском районе слесарь украл более 340 литров дизельного топлива  Регионы
17:00 Предложение октября в комплексе "Минск-Мир": коммерческие помещения с максимальной выгодой Экономика
16:53 Папа Римский Лев XIV госпитализирован, ему проведут операцию по удалению легочного узла  В мире
16:47 Как заказать лекарства онлайн? Рассказываем о работе государственной интернет-аптеки в Беларуси Общество
16:47 Экспорт продовольствия Беларуси может достичь рекордных $11 млрд в 2026 году  Экономика
16:46 Демография, семейная политика. Парламентарии стран СНГ на форуме в Полоцке представили свой опыт Общество
16:43 Пассажир рейса из Ташкента ввозил крупную сумму без декларирования, возбуждено уголовное дело  Общество
16:30 В Минске роупджампер упал с высоты из-за ошибки в страховке. Следователи проводят проверку Происшествия
16:27 От оливок до грильяжа: какие новые виды товаров покупали через биржу в сентябре Экономика
16:20 Концерн "Белгоспищепром" за восемь месяцев увеличил поставки на экспорт на четверть  Экономика
16:18 Во Франции студенты и старшеклассники снова вышли на акции протеста В мире
16:09 На традиционном мемориале Ливенцева по боксу в Минске будут разыграны 17 комплектов наград Спорт
16:07 Несовершеннолетнего закладчика психотропов задержали в Витебском районе  Регионы
16:01 Сергеенко по поручению Президента примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Политика
16:01 "Не носят концептуального характера". Какие новации могут внести в избирательное законодательство? Общество
15:57 Как организована переработка яблок на предприятиях консервной отрасли, рассказали в "Белгоспищепроме" Экономика
15:56 Митрополит Вениамин: крепкая семья начинается с доброго сердца  Общество
15:54 Миллионные убытки за день. Хакеры повысили температуру в холодильниках магазинов Франции до +50°С В мире
15:51 Генпрокуратура возбудила уголовное дело о теракте после удара БПЛА, при котором пострадала белоруска Общество
15:41 На учении ОДКБ "Барьер-2026" в Беларуси подразделения приступили к практическим действиям Общество
15:21 Не менее 700 тыс. тонн сахара планируют произвести в Беларуси из урожая 2026 года  Экономика
15:19 В Польше задержали еще одного мужчину, угрожавшего Туску В мире
15:17 Итоги сентября: главные выигрыши месяца Спорт
Все новости
Все новости

Во Франции студенты и старшеклассники снова вышли на акции протеста

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
13 октября 2026, 16:18

Во Франции студенты и старшеклассники снова вышли на акции протеста

Фото Агентства Анадолу
Фото Агентства Анадолу
Фото Агентства Анадолу
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции старшеклассники и студенты университетов снова вышли сегодня на акции протеста, высказывая недовольство недостаточным финансированием системы образования в стране. Об этом пишут французские СМИ.
В профсоюзе L'Union étudiante ("Студенческий союз") заявили, что порядка 90% французских университетов (из примерно 70 вузов) 13 октября заблокированы или закрыты из-за протестов. В то же время Министерство высшего образования Франции приводит данные, что сегодня около 35% вузов закрыты.
Как передает ТАСС со ссылкой на МВД Франции, учащиеся страны организовали около 360 акций протеста по всей республике в очередной день общенациональной забастовки, объявленный профсоюзными организациями. По состоянию на первую половину дня 13 октября в этих акциях за пределами Парижа принимали участие 30 тыс. человек. В МВД прокомментировали, что эти показатели свидетельствуют о спаде протестной активности: во время общенациональной забастовки 6 октября власти насчитывали 572 протестные акции, в которых участвовали 65 тыс. человек. Тем не менее в некоторых коммунах, по данным СМИ, уже произошли первые инциденты, полицейские применили против участников манифестаций слезоточивый газ.
По данным Министерства образования Франции, утром 13 октября 214 лицеев (старших школ) были закрыты. Как сообщил ранее в эфире радио France Inter глава ведомства Эдуар Жеффре, в большинстве случаев решение о закрытии было принято из-за близкого расположения лицеев к маршрутам следования протестных демонстраций. 

Акции протеста учащихся старших школ начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и затем охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. С начала протестов жандармы и полицейские провели около 7 тыс. задержаний.-0-
Фото РИА Новости, АР, Reuters
Теги
Франция
Новости рубрики В мире
Папа Римский Лев XIV. Фото Reuters Папа Римский Лев XIV госпитализирован, ему проведут операцию по удалению легочного узла 
Фото из архива Миллионные убытки за день. Хакеры повысили температуру в холодильниках магазинов Франции до +50°С
Фото PAP В Польше задержали еще одного мужчину, угрожавшего Туску
Фото Reuters В Британии более трети освобожденных мест в тюрьмах заполнились за неделю 
Фото Unsplash В Эстонии сотрудник автозаправки украл 67 тыс. литров дизельного топлива
Фото из архива Синьхуа Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 8,9 тыс. - ООН
  • Главная
  • Во Франции студенты и старшеклассники снова вышли на акции протеста
    • Главное
    Лукашенко собрал совещание с силовиками. Тема - итоги проверки одной из бригад внутренних войск
    Вольфович рассказал об особенностях проверки бригады ВВ МВД, ее итогах и выявленных проблемах
    Сергеенко по поручению Президента примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
    EnergyExpo 2026: главное событие энергетической отрасли теперь на новой площадке
    Топ-новости
    Лукашенко о проверках силовиков: должны быть готовы к самому негативному сценарию
    "Этот меч обоюдоострый". Лукашенко о ядерных устремлениях бездумных политиков в Европе 
    Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси
    "Это сделали сами латыши". Лукашенко дезавуировал обвинения Латвии в проникновении вооруженной группы из Беларуси
    Кочанова: наша социальная миссия - говорить с молодежью о ценности традиционной семьи
    Совмин утвердил перечень градостроительных проектов для разработки в 2027 году
    Предложение октября в комплексе "Минск-Мир": коммерческие помещения с максимальной выгодой
    Митрополит Вениамин: крепкая семья начинается с доброго сердца 
    Экспорт продовольствия Беларуси может достичь рекордных $11 млрд в 2026 году 
    Ночь принесет заморозки, день - тепло. Чего еще ждать от погоды 14 октября в Беларуси?
    На учении ОДКБ "Барьер-2026" в Беларуси подразделения приступили к практическим действиям
    Генпрокуратура возбудила уголовное дело о теракте после удара БПЛА, при котором пострадала белоруска
    Успешный бизнес выбирает "Маяк Минска". В октябре коммерческие помещения - на выгодных условиях
    На учении ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" утвержден замысел условной миротворческой операции
    Как защитить человека труда в эпоху ИИ? Представители 28 стран обсуждают это в Минске 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.