7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала протестов старшеклассников во Франции были задержаны 6629 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра внутренних дел республики Лорана Нуньеса.



По словам главы МВД, 761 полицейский получил ранения. Также пострадали 215 учеников и 89 преподавателей.



Нуньес указал, что нынешняя акция протеста "совершенно беспрецедентна по количеству затронутых ею учреждений", по "числу участников, которое превышает обычное", а также она "беспрецедентна, поскольку быстро переросла в серьезное насилие".



Согласно результатам опроса Института изучения общественного мнения Elabe, проведенного для BFMTV, 55% французов поддерживают протестующих. Кроме того, 72% респондентов считают требования старшеклассников законными.



Акции протеста школьников Франции начались в конце сентября 2026 года в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем охватили всю страну. Они были спровоцированы накоплением недовольства, связанного с ухудшением условий обучения. В первую очередь это переполненность классов, ветхое состояние зданий, отсутствие отопления и вентиляции, протекающие потолки, нехватка стульев и парт, перегруженное расписание и нехватка учителей.-0-