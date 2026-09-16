Во Франции рыбаки подожгли баррикады из-за роста цен на топливо 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французской коммуне Фронтиньян, которая расположена на средиземноморском побережье, рыбаки подожгли баррикады у входа на нефтебазу, чтобы выразить протест против постоянно растущих цен на топливо и плохих условий труда. Об этом пишет газета Bild.



Как отмечается в материале, рыбаки устраивают акцию протеста уже третий день подряд. По сообщениям французских СМИ, они заблокировали доступ к нефтехранилищу еще утром 16 сентября. Протестующие сложили в кучу европоддоны, мусор, старые сети и автомобильные шины. Затем они подожгли баррикады. В результате в воздух поднялись огромные клубы черного дыма.



Помимо этого, рыбаки развернули транспаранты с надписями "Европа нас убивает" и "ЕС топит наши лодки, а Париж наблюдает". Полиции пришлось вмешаться. Протестующие не оказали сопротивления, однако предупредили о новых блокадах.



Министр-делегат по вопросам моря и рыболовства Катрин Шабо планирует встретиться с представителями рыбаков 17 сентября.



Ранее телеканал CNEWS сообщал, что несколько десятков рыбаков утром 15 сентября заблокировали нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер в знак протеста против роста цен на топливо. Они перекрыли выход с нефтяного терминала, в результате чего примерно 50 автоцистерн оказались заблокированы. Помимо роста цен на топливо и эксплуатацию судов, рыбаки выразили недовольство увеличением административных и нормативных ограничений. 14 сентября акции протеста прошли в коммунах Сет и Порт-Вандр.-0-