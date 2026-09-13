Во Франции раскритиковали решение ЕК о выделении Киеву дополнительных 6,1 млрд евро 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительно 6,1 млрд евро подверг критике лидер правой французской партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Об этом сообщает ТАСС.



В социальных сетях политик резко высказался о таком решении. "У нас казна пуста, налоги стремительно растут, а французам по-прежнему приходится затягивать пояса. Но деньги тем не менее продолжают утекать в другие стороны", - написал он в публикации.



Дюпон-Эньян добавил, что ЕС тратит свои средства на "чужие конфликты", требуя при этом от собственного народа "еще больше жертв".



Как сообщалось, ранее ЕК одобрила передачу Украине дополнительно 6,1 млрд евро на приобретение боеприпасов, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и средств ПВО и ПРО. Однако прежде чем средства будут перечислены, ЕК проверит соответствие контрактов условиям кредита для Украины и договоренностям со странами - членами ЕС.-0-