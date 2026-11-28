28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции продлило запрет на продажу пиротехники до 12 декабря в связи с протестами учащихся. Как сообщает ТАСС, постановление об этом опубликовано в официальном вестнике Journal Officiel.
"До 12 декабря включительно на территории метрополии Франции запрещены продажа и использование пиротехнических изделий и фейерверков", - говорится в тексте постановления.
По запрет попали петарды, фейерверочные ракеты, пиротехнические батареи, римские свечи и мортирные заряды.
Ранее сообщалось, что на фоне протестов, когда протестующие блокируют лицеи и университеты, французские семьи опасаются за качество обучения своих детей и их шансы на поступление в вузы. Некоторые родители пытаются перевести школьников в частные лицеи прямо в середине учебного года.
Массовые протесты проходят во Франции с конца сентября нынешнего года, когда учащиеся школ начали блокировать учебные заведения, выражая недовольство отсутствием ремонта учебных зданий, перегруженным расписанием и нехваткой педагогов. В октябре также начались протесты профсоюзных организаций, которые требовали повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии. Молодежные организации заявили, что не намерены прекращать акции протеста. Они обвиняют власти Франции в том, что те не намерены решать накопившиеся в сфере образования проблемы, а рассчитывают на постепенное затухание протестов.-0-
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28 ноября 2026, 21:47
Во Франции продлили запрет на продажу пиротехники из-за протестов учащихся
Фото AP Photo
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