Во Франции предупредили об угрозе суверенитету из-за роста выплат по госдолгу

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интервью, данном газете Le Parisien, председатель французской Счетной палаты Амели де Моншален призвала остановить рост расходов на обслуживание государственного долга, так как это может создать угрозу национальному суверенитету страны. Проект бюджета на 2027 год будет представлен на заседании Совета министров 1 октября, после чего его рассмотрит парламент.



В 2026 году расходы на обслуживание долга составят "почти 80 млрд евро", подчеркивает де Моншален. Это значительно больше, чем бюджет Министерства национального образования (65 млрд евро), на 40% больше, чем бюджет вооруженных сил, и в шесть раз больше, чем бюджет Министерства юстиции.



Государственный долг достиг беспрецедентного уровня в 2025 году, превысив пик, зафиксированный во время санитарного кризиса 2020 года. "Мы единственная страна в такой ситуации в Европе", - также утверждает она.



Де Моншален считает, что к 2030 году ежегодные расходы на обслуживание долга могут достичь 100 млрд евро и даже больше, если доходность государственных облигаций продолжит расти. Это может ограничить возможности государства и поставить под угрозу его суверенитет.



"Эта сумма - не просто теоретическая цифра: мы сможем оплачивать ее только за счет сокращения государственных расходов или повышения налогов", - предупреждает она, одновременно подчеркивая: "Для Франции нет неизбежности такого сценария, если решения будут приняты быстро и ответственно".



Правительство, которое ожидает дефицит государственного бюджета на уровне 5,4% ВВП в 2026 году против 5,1% в 2025-м, планирует в следующем году предпринять меры на сумму 54 млрд евро для оздоровления государственных финансов.



Восстановить устойчивость государственных финансов будет тем сложнее, что прогноз экономического роста на 2026 год был снижен до 0,5% на фоне инфляционного давления, вызванного войной на Ближнем Востоке.-0-