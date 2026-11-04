Во Франции ограбили ювелирную фабрику: похищено до 50 кг золота

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 4 ноября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:00 "Чалавек без Радзімы - жабрак". Как II ВНС повлияло на развитие белорусской государственности  Общество
10:57 Более 1,3 тыс. фур ожидают въезда в Польшу  Общество
10:48 Соболенко сыграет с Муховой на старте итогового турнира WTA  Спорт
10:47 Инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра - Нацбанк Экономика
10:45 Литературно-музыкальный праздник поэзии "Каласавіны-2026" пройдет в Столбцовском районе Афиша
10:44 Европейские политики сами разрушили существовавшую систему региональной безопасности - замсекретаря Совбеза РФ  Политика
10:43 Демократы взяли Конгресс? Главное о выборах в США к этому часу  В мире
10:39 Белорусские аграрии накопали уже более 4,7 млн тонн сахарной свеклы Экономика
10:37 ОДКБ необходимо адаптироваться к новым военно-политическим реалиям - экс-генсек организации Политика
10:33 Турецкий буксир потерпел аварию у берегов Румынии  В мире
10:30 "Решение наиболее сложных задач": в Беларуси стартовал оперативный сбор руководящего состава Вооруженных Сил Общество
10:17 До 20 тонн за раз. Промышленный лов рыбы идет в рыбхозе "Свислочь" в Осиповичском районе Регионы
10:16 Демократы вырвались вперед в обеих палатах Конгресса США, подсчет голосов продолжается В мире
10:01 ОДКБ необходимо перейти от дискуссий к разработке правовой основы евразийской безопасности - Неверовский Политика
09:57 В Хотимском районе трое работников похитили гербициды. Возбуждено уголовное дело Регионы
09:49 "Виннипег" победил "Монреаль" в НХЛ, уступая 0:4 за три минуты до конца третьего периода Спорт
09:48 В Беларуси началось осеннее зарыбление водоемов Общество
09:47 Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября составили $14,257 млрд Экономика
09:42 Подросток в Минске передал мошенникам более 15 тыс. рублей, курьером оказалась такая же школьница Регионы
09:25 ГАИ Гродненской области за сутки выявила около 580 нарушений ПДД Регионы
09:22 Музыка, интерактивные зоны и живой диалог. Национальный художественный музей приглашает на "Вечар успамінаў" Афиша
09:11 Во Франции ограбили ювелирную фабрику: похищено до 50 кг золота В мире
09:08 В Беларуси разрабатываются новые стандарты в области системного менеджмента Общество
09:00 Надежные гарантии для новых контрактов: Беларусбанк поддержит участие в госзакупках в Российской Федерации Общество
08:49 Почему у Евросоюза появляются политические обиды? Мнение профессора МГИМО Общество
08:31 Демократы могут получить более половины мест в Сенате США по итогам промежуточных выборов - СМИ В мире
08:20 Для стимулирования частных инвестиций. Минстройархитектуры о новациях в строительстве Экономика
08:04 На 70% территории Перу объявили чрезвычайное положение из-за ожидаемых проливных дождей В мире
08:01 С какими проблемами сталкивается Трамп при урегулировании конфликта в Украине, рассказал эксперт из США Общество
07:38 Беларусь планирует привлекать больше туристов из Мьянмы Общество
Все новости
Все новости

Во Франции ограбили ювелирную фабрику: похищено до 50 кг золота

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
04 ноября 2026, 09:11

Во Франции ограбили ювелирную фабрику: похищено до 50 кг золота

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock
Фото Shutterstock
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Безансон пятеро неизвестных вооруженных мужчин похитили до 50 кг золота из цеха ювелирной фабрики. Об этом сообщает телеканал FranceInfo со ссылкой на источники.

Злоумышленники во время ограбления были вооружены винтовками, на них были надеты балаклавы и бронежилеты. "Они похитили от 20 до 50 кг золота, а также ювелирные изделия", - говорится в материале.

По информации телеканала, грабители произвели несколько выстрелов, а также ударили одного из сотрудников компании. Чтобы затруднить преследование, они разбросали на дороге шипы, в результате чего были пробиты шины у полицейских мотоцикла и автомобиля.

Позже полиция обнаружила сожженный автомобиль грабителей. Возбуждено уголовное дело. Расследование поручили отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью.-0-
Теги
кража Франция
Новости рубрики В мире
Демократы взяли Конгресс? Главное о выборах в США к этому часу 
Фото Unsplash Турецкий буксир потерпел аварию у берегов Румынии 
Фото Reuters Демократы вырвались вперед в обеих палатах Конгресса США, подсчет голосов продолжается
Фото АР Демократы могут получить более половины мест в Сенате США по итогам промежуточных выборов - СМИ
Фото Getty Images На 70% территории Перу объявили чрезвычайное положение из-за ожидаемых проливных дождей
Фото из архива РИА Новости Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США - СМИ
  • Главная
  • Во Франции ограбили ювелирную фабрику: похищено до 50 кг золота
    • Главное
    Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции
    ОДКБ необходимо перейти от дискуссий к разработке правовой основы евразийской безопасности - Неверовский
    "Решение наиболее сложных задач": в Беларуси стартовал оперативный сбор руководящего состава Вооруженных Сил
    Надежные гарантии для новых контрактов: Беларусбанк поддержит участие в госзакупках в Российской Федерации
    Топ-новости
    Главные новости за 3 ноября
    "Это будет страшная эскалация". Лукашенко предостерег от попыток втягивания Беларуси в войну
    Лукашенко назвал основную причину передела мира
    Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
    Лукашенко считает важным созвать заседание глав государств ОБСЕ 
    Перцов: ни одна страна не сможет в одиночку решить проблемы безопасности ИИ
    Щеткина предложила рассмотреть вопрос о формировании женского совета Евразийского региона 
    Практический разворот к многополярности. Как его видят участники Минской конференции по безопасности?
    В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
    Инициативы Беларуси способствуют созданию многополярного мироустройства - Русакович
    Пловец Машлякевич замкнул топ-5 на стометровке брассом на юношеской Олимпиаде
    В Беларуси спасли малыша с пороком диафрагмы, несовместимым с жизнью
    В Беларуси установлены критерии для получателей сельхозтехники за счет бюджетных средств
    Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
    Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.