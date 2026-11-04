Во Франции ограбили ювелирную фабрику: похищено до 50 кг золота

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Безансон пятеро неизвестных вооруженных мужчин похитили до 50 кг золота из цеха ювелирной фабрики. Об этом сообщает телеканал FranceInfo со ссылкой на источники.



Злоумышленники во время ограбления были вооружены винтовками, на них были надеты балаклавы и бронежилеты. "Они похитили от 20 до 50 кг золота, а также ювелирные изделия", - говорится в материале.



По информации телеканала, грабители произвели несколько выстрелов, а также ударили одного из сотрудников компании. Чтобы затруднить преследование, они разбросали на дороге шипы, в результате чего были пробиты шины у полицейских мотоцикла и автомобиля.



Позже полиция обнаружила сожженный автомобиль грабителей. Возбуждено уголовное дело. Расследование поручили отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью.-0-